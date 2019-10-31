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Многозначительное молчание: НАТО не хочет сотрудничать с ОДКБ - видео

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© Ruptly .
Sputnik Узбекистан

В ОДКБ не дождались ответа от Альянса на предложение укреплять доверие между организациями и сотрудничать в борьбе с мировым терроризмом.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до сих пор не получила официального ответа от НАТО на сделанное ещё в мае предложение о сотрудничестве с целью укрепления доверия и совместной борьбы с терроризмом, сообщил исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков.

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© Sputnik / Александр Натрускин
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"С мая месяца прошло уже достаточно времени. На сегодняшний день мы не имеем официального ответа от руководства Североатлантического альянса", — сказал Семериков.

При этом в комментариях, различных интервью, выступлениях должностных лиц НАТО звучат различные суждения. Но сводится всё к тому, что они не видят целесообразности в укреплении таких связей, считают в ОДКБ.

"Думаю, что комментарии здесь излишни. Единственное, что могу сказать: эта позиция уже сегодня понятна всем, и ясно, что она контрпродуктивна и недальновидна", — добавил он.

Ранее заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что Альянс не видит смысла создавать дополнительный канал взаимодействия с Россией на уровне ОДКБ.

Теги:
Видео, сотрудничество, США, Россия, НАТО, ОДКБ



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