Многозначительное молчание: НАТО не хочет сотрудничать с ОДКБ - видео

В ОДКБ не дождались ответа от Альянса на предложение укреплять доверие между организациями и сотрудничать в борьбе с мировым терроризмом.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до сих пор не получила официального ответа от НАТО на сделанное ещё в мае предложение о сотрудничестве с целью укрепления доверия и совместной борьбы с терроризмом, сообщил исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков.

"С мая месяца прошло уже достаточно времени. На сегодняшний день мы не имеем официального ответа от руководства Североатлантического альянса", — сказал Семериков.

При этом в комментариях, различных интервью, выступлениях должностных лиц НАТО звучат различные суждения. Но сводится всё к тому, что они не видят целесообразности в укреплении таких связей, считают в ОДКБ.

"Думаю, что комментарии здесь излишни. Единственное, что могу сказать: эта позиция уже сегодня понятна всем, и ясно, что она контрпродуктивна и недальновидна", — добавил он.

Ранее заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что Альянс не видит смысла создавать дополнительный канал взаимодействия с Россией на уровне ОДКБ.