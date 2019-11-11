Пятилетняя сноубордистка вытворяет невероятные трюки - видео

Василисе Ермаковой пять лет, она не просто катается на сноуборде, а выполняет на доске сложнейшие трюки.

За плечами Василисы уже четыре рекорда. Ради таких результатов приходится заниматься по пять часов в день, но девочка готова тратить на тренировки еще больше времени, ведь впереди — важные соревнования.

Василиса начала заниматься, когда ей было три года.

В арсенале юной сноубордистки уже множество сложных трюков на сноуборде: Backside 360, Backside 540 (вылет с трамплина задней частью сноуборда и вращение) и Frontside 180, Frontside 360 (вылет с трамплина передней частью сноуборда и вращение). Осваивает девочка также джиббинг — скольжение по различным конструкциям (50х50, Frontside boardslide, Backside boardslide).