Хабиб Нурмагомедов дал советы по воспитанию детей – видео

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Краснодаре встретился с болельщиками и провел автограф-сессию. На мероприятие пришло много детей и подростков. Спортсмен дал несколько рекомендаций родителям по воспитанию подрастающего поколения.

"Я, наверное, посоветовал бы родителям, чтобы они подавали правильный пример (детям), заставляли их учиться, тренироваться, чтобы сделали им расписание", — сказал российский боец.

По его словам, свободное время для детей — самое опасное.

Известно, что в начале сентября 31-летний спортсмен вновь защитил свой чемпионский пояс в легком весе. Он одолел американца Дастина Пуарье удушающим приемом в третьем раунде и одержал свою 28-ю победу в карьере.

Напомним, 23 ноября в Ташкенте на Humo Arena пройдет чемпионат GFC20. Нурмагомедов будет находиться на поединках в качестве специального гостя.