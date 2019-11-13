13:36 13 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10455.03
  • USD9490.77
Поиск
Видео

Хабиб Нурмагомедов дал советы по воспитанию детей – видео

Получить короткую ссылку
14 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
Sputnik Узбекистан

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Краснодаре встретился с болельщиками и провел автограф-сессию. На мероприятие пришло много детей и подростков. Спортсмен дал несколько рекомендаций родителям по воспитанию подрастающего поколения.

"Я, наверное, посоветовал бы родителям, чтобы они подавали правильный пример (детям), заставляли их учиться, тренироваться, чтобы сделали им расписание", — сказал российский боец.

© Sputnik / Саид Царнаев
Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал, почему бойца исключили из колледжа
По его словам, свободное время для детей — самое опасное. 

Известно, что в начале сентября 31-летний спортсмен вновь защитил свой чемпионский пояс в легком весе. Он одолел американца Дастина Пуарье удушающим приемом в третьем раунде и одержал свою 28-ю победу в карьере.

Напомним, 23 ноября в Ташкенте на Humo Arena пройдет чемпионат GFC20. Нурмагомедов будет находиться на поединках в качестве специального гостя.

Теги:
Россия, дети, спорт, Хабиб Нурмагомедов



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Камила Морроне
Главный сердцеед Голливуда: девушки Леонардо Ди Каприо
Хабиб Нурмагомедов дал советы по воспитанию детей – видео
Военное сотрудничество России и Узбекистана
Военное сотрудничество Узбекистана и РФ в цифрах



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться