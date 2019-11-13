Киркоров неожиданно приехал на концерт Юлдуз Усмановой — видео

В московском концертном комплексе Крокус Сити Холл дает свой юбилейный концерт певица Юлдуз Усманова. Поздравить с этим событием узбекскую примадонну приехал король российской поп-музыки Филипп Киркоров., что стало для артистки приятным сюрпризом.

В гримёрке перед выступлением певицу зашел поздравить ее давний друг, народный артист России Филипп Киркоров. Встреча получилось очень теплой и искренней, ведь они впервые увиделись более 30 лет назад — на фестивале в Юрмале.

"Я не мог не вырваться к тебе, несмотря на то, что мне лететь на гастроли и надо ехать в аэропорт. Но я должен был тебя увидеть и поздравить с таким событием. Ты самая роскошная певица Востока", — сказал Филипп Киркоров, преподнеся своей узбекской коллеге роскошный букет роз.

Улдуз Усманова тоже не осталась в долгу, осыпав своего давнего друга комплиментами. Она поблагодарила за такое внимание с его стороны и даже интригующе пожелала ему свершение давно задуманного дела.

"А я хочу пожелать тебе, чтобы ты наконец сделал это. Ты должен показать народу свое настоящее большое сердце", — сказала узбекская примадонна.

Она пригласила Киркорова выступить в Ташкенте, на что он заметил, что в его гастрольном графике выступление в Узбекистане уже запланировано.

Как прошла эта теплая встреча двух знаменитостей, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.

Концерт на одной из самых больших сцен Москвы проходит в рамках большого мирового турне певицы. После российской столицы Юлдуз Усманова выступит в Казахстане и в США.