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НАТО выбивает из Евросоюза деньги на "сдерживание России" – видео

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© Ruptly .
Sputnik Узбекистан

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз окажется не в состоянии защититься от "российской угрозы", поскольку тратит на содержание военного альянса слишком мало денег.

"Нам нужно сильное сдерживание в обороне, но в то же время мы всегда будем стремиться к лучшим отношениям с Россией, потому что Россия — наш сосед", — сказал Йенс Столтенберг.

В НАТО странно представляют "добрососедские" отношения, концентрируя войска у границ РФ и подогревая антироссийские настроения в Прибалтике.

Ранее в альянсе заявляли, что уже пять лет подряд отмечают рост расходов на оборону среди европейских союзников и Канады, дополнительные инвестиции оцениваются уже в 100 миллиардов долларов.

Теги:
Россия, Европа, США, Евросоюз, НАТО



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