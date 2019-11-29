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Лавров: Западу стоит отказаться от имперских замашек и привычек из прошлых веков

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления в Дипломатической академии МИД Кыргызстана заявил, что многие лидеры западных стран проводят устаревшую политику, которая только обостряет отношения между Западом и РФ.

"Наилучший способ прекратить эту ненормальную ситуацию — отказаться от имперских замашек, привычек из прошлых веков, привычек диктовать всем свою волю и становиться судьей всему и вся", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

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Некоторые партнеры требуют от Москвы выполнения Минских договоренностей, однако это невозможно, поскольку Россия в этих соглашениях не упомянута, так как не является стороной конфликта.

Напомним, в Бишкеке 27-28 ноября прошла серия встреч Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на высоком и высшем уровнях. Визит Сергея Лаврова начался в Дипломатической академии Кыргызстана. Там главе МИД России присвоили звание почетного профессора вуза. 

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Теги:
санкции, политика, Запад, МИД России, Сергей Лавров



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