Меркель сидя слушала гимны Казахстана и Германии, но не дрожала - видео

Канцлер Германии Ангела Меркель лично встретила президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева у входа в резиденцию.
Затем лидеры стран приняли участие в торжественной церемонии встречи. Во время церемонии оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
Первым прозвучал гимн Казахстана, Касым-Жомарт Токаев встал и положил руку на сердце. Ангела Меркель оставалась на своем месте. Канцлер продолжала сидеть и тогда, когда звучал гимн Германии.
Лидеры стран выразили свое уважение легким наклоном головы и прошли на встречу один на один.