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Меркель сидя слушала гимны Казахстана и Германии, но не дрожала - видео

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Германию с официальным визитом. Торжественную встречу лидеров стран сняли на видео!

Канцлер Германии Ангела Меркель лично встретила президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева у входа в резиденцию.

Затем лидеры стран приняли участие в торжественной церемонии встречи. Во время церемонии оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Первым прозвучал гимн Казахстана, Касым-Жомарт Токаев встал и положил руку на сердце. Ангела Меркель оставалась на своем месте. Канцлер продолжала сидеть и тогда, когда звучал гимн Германии.

Лидеры стран выразили свое уважение легким наклоном головы и прошли на встречу один на один.

Теги:
Германия, Германия, Казахстан, Казахстан, Ангела Меркель, видеоролик, Видео



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