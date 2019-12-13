Хабиб объяснил, почему оценивает свои шансы на победу выше, чем у соперника

Поединок с Фергюсоном назначен на 18 апреля 2020 года и пройдёт в Нью-Йорке. Этот бой станет для россиянина уже третьей защитой чемпионского титула и пятой попыткой провести бой с Фергюсоном.
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На пресс-конференции Хабиб заявил журналистам о том, что знает слабые места своего предстоящего соперника.
"В отличие от него я ни разу не падал, а у него, по-моему, семь нокдаунов. Он очень много падает от ударов. А бить я умею", - признался Нурмагомедов.
Вместе с тем, Хабиб признался, что после боя с Фергюсоном примет решение - продолжать бои или в этом нет смысла.