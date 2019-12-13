Хабиб объяснил, почему оценивает свои шансы на победу выше, чем у соперника

Российский боец рассказал журналистам о том, с какими мыслями подходит к противостоянию с Тони Фергюсоном. Спортсмен считает себя сильнее и крепче американского бойца.

Поединок с Фергюсоном назначен на 18 апреля 2020 года и пройдёт в Нью-Йорке. Этот бой станет для россиянина уже третьей защитой чемпионского титула и пятой попыткой провести бой с Фергюсоном.

Я всегда рядом — Хабиб Нурмагомедов готов поддержать узбекских бойцов MMA >>

На пресс-конференции Хабиб заявил журналистам о том, что знает слабые места своего предстоящего соперника.

"В отличие от него я ни разу не падал, а у него, по-моему, семь нокдаунов. Он очень много падает от ударов. А бить я умею", - признался Нурмагомедов.

Вместе с тем, Хабиб признался, что после боя с Фергюсоном примет решение - продолжать бои или в этом нет смысла.