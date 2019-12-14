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На пороге холодной войны: США испытали запрещенную ДРСМД ракету

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Ранее эти ракеты были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В августе этого года Вашингтон вышел из договора в одностороннем порядке.

Глава Пентагона Марк Эспер объявил об успешном испытании неядерной баллистической ракеты наземного базирования.

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Ранее эти ракеты были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия и США подписали это соглашение в 1987 году, но в августе этого года Вашингтон вышел из договора в одностороннем порядке.

Подробности – в нашем видео.




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