На пороге холодной войны: США испытали запрещенную ДРСМД ракету

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Ранее эти ракеты были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В августе этого года Вашингтон вышел из договора в одностороннем порядке.
Глава Пентагона Марк Эспер объявил об успешном испытании неядерной баллистической ракеты наземного базирования.
Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы >>
Ранее эти ракеты были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия и США подписали это соглашение в 1987 году, но в августе этого года Вашингтон вышел из договора в одностороннем порядке.
Подробности – в нашем видео.