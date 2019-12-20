Слуцкий: РФ поднимет в ПАСЕ и ОБСЕ тему давления на Sputnik Эстония

Ранее власти Эстонии пригрозили сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заверил, что российские парламентарии поднимут вопрос о ситуации со Sputnik Эстония на международных площадках, в частности, в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

"Привлекая внимание этих крупнейших международных организаций, где полноправным членом является Эстония, к тому, что подобные вещи недопустимы, под ними нет никакого правового основания - ни притянутого искусственно за какие-то места, ни чего-либо объективного", – ответил Слуцкий.

Депутат надеется, что ситуацию с давлением Таллинна на Sputnik Эстония удастся решить на уровне контактов между руководством двух стран.

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Ранее сотрудники редакции сообщили, что эстонская полиция угрожает им уголовным преследованием, если они не уволятся из российского СМИ до 1 января 2020 года.