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Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту

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На торжественной церемонии открытия железнодорожной части моста Путин поблагодарил участников строительства и заявил, что Россия доказала, что самостоятельно может на основе своей собственной технологической базы реализовывать грандиозные инфраструктурные объекты.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин проехал в первом пассажирском поезде, идущем в Крым по Крымскому мосту.

23 декабря 2019. Трансляция поездки президента РФ Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса перед церемонией открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив на станции Тамань пассажирская
© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин в кабине машиниста проехал по новому мосту через Керченский пролив

Также на торжественной церемонии открытия железнодорожной части моста Владимир Путин поблагодарил участников строительства и заявил, что Россия самостоятельно может на основе своей собственной технологической базы реализовывать грандиозные инфраструктурные объекты.

Известно, что Крымский мост - самый большой по протяженности мост не только в России, но и во всей Европе.

Теги:
Керченский пролив, Крымский мост, Владимир Путин



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