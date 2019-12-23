Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту

На торжественной церемонии открытия железнодорожной части моста Путин поблагодарил участников строительства и заявил, что Россия доказала, что самостоятельно может на основе своей собственной технологической базы реализовывать грандиозные инфраструктурные объекты.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин проехал в первом пассажирском поезде, идущем в Крым по Крымскому мосту.

Также на торжественной церемонии открытия железнодорожной части моста Владимир Путин поблагодарил участников строительства и заявил, что Россия самостоятельно может на основе своей собственной технологической базы реализовывать грандиозные инфраструктурные объекты.

Известно, что Крымский мост - самый большой по протяженности мост не только в России, но и во всей Европе.