Крушение самолета в Казахстане: как произошла катастрофа - хронология

По официальным данным, погибли 12 человек, в том числе пилот.
Сейчас в больнице находятся 49 человек, из них 18 - в крайне тяжелом состоянии, в том числе второй пилот.
Следствие рассматривает две версии крушения лайнера— ошибка пилота или техническая неисправность.
До выяснения обстоятельств крушения эксплуатация самолетов Fokker-100 в Казахстане и России остановлена, также как и работа авиакомпании Bek Air.
Двадцать восьмое декабря объявлено в Казахстане днем общенационального траура.
Хронологию событий смотрите в видеоролике.