Крушение самолета в Казахстане: как произошла катастрофа - хронология

Утром 27 декабря близ Алма-Аты разбился пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

По официальным данным, погибли 12 человек, в том числе пилот.

Сейчас в больнице находятся 49 человек, из них 18 - в крайне тяжелом состоянии, в том числе второй пилот.

Следствие рассматривает две версии крушения лайнера— ошибка пилота или техническая неисправность.

До выяснения обстоятельств крушения эксплуатация самолетов Fokker-100 в Казахстане и России остановлена, также как и работа авиакомпании Bek Air.

Двадцать восьмое декабря объявлено в Казахстане днем общенационального траура.

Хронологию событий смотрите в видеоролике.