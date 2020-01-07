Символизм и глубина: ташкентцам представили шоу "Настоящий Щелкунчик" — видео

Завораживающая красота русского балета, волшебная музыка, авторские песни, четверные прыжки, эффектные выбросы и поддержки — все это о ледовом шоу "Настоящий Щелкунчик", которое было представлено на Humo Arena в Ташкенте 7 января.

Зрители — и дети, и взрослые — благодаря создателям спектакля смогли увидеть классический сюжет произведения Эрнста Гофмана в новом прочтении, попасть в настоящую сказку, в которой добро всегда побеждает зло.

В числе участников ледового шоу — фигуристы Даниил Паркман, Виктория Яценко, Полина Галкина, Арсения Демидас, Никита Рахманин, Екатерина Митрофанова и многие другие.

Повесть-сказка "Щелкунчик и Мышиный король" была написана в 1816 году. Премьера спектакля по ее мотивам состоялась в Мариинском театре Санкт-Петербурга в 1892 году. С тех пор ежегодно ни одна театральная афиша по всему миру не обходится без этой постановки.