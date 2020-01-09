Гаспарян: почему Трамп сделал "гроссмейстерскую паузу" в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп накануне выступил с обращением к нации после иранского удара по американским военным базам в Ираке, в ходе которого он исключил возможность решения разногласий военным путем.

"Речь Трампа вообще не впечатлила. Это была речь не политика, а бизнесмена, который все повышал ставки, а потом сказал: "Зачем воевать? Мы вас сейчас нахлобучим такими санкциями, что даже русским станет завидно". И нам действительно в какой-то момент стало некомфортно, ведь санкции — наша прерогатива", — отметил политический эксперт Армен Гаспарян.

По его словам, в свете последних событий на Ближнем Востоке многие решили, что будет война.

"Перестаньте. Войны как таковой не стало, когда вышли представители Корпуса стражей исламской революции и сказали: "Знаете что, голуби наши сизокрылые? Во-первых, вам все это отрыгнется внутри самих США, а во-вторых, ОАЭ и Израиль могут приготовиться, дискотека будет бурной". Ровно в этот момент фактор войны сошел на нет. Потому что все прекрасно поняли, что эти люди не шутят", — сказал Гаспарян.

"Одно дело, когда ты выходишь такой красивый и говоришь: "Мы не позволим!". Другое — когда злой бородатый человек предупреждает: "Приготовьтесь словить ракету". И вы понимаете, что тут речь пойдет о десятках, если не о сотнях тысяч жизней", — отметил эксперт.

При этом президенту США от всего этого "ни холодно ни жарко", считает он. "У него санкции".

"Трамп, даже пнув в своем выступлении Обаму (экс-президент США Барак Обама. — Прим. ред.) за то, что его администрация и создала проблему Ирана, продолжил в том же духе, призвал Европу активнее во всем этом участвовать. А Европа вздрогнула: это же не Сирия, — сказал Гаспарян. — Вы вообще знаете мобилизационный ресурс первой очереди иранской армии? Я вам подскажу. Один миллион человек. Трамп прекрасно понимает расклады. Ровно поэтому он сделал эту гроссмейстерскую паузу".

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