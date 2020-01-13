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Гаспарян: иранские военные попросили прощения за сбитый украинский самолет

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200113/13209762/Gasparyan-Iranskie-voennye-poprosili-proscheniya-za-sbityy-ukrainskiy-samolet.html

Иран был поставлен в положение, когда единственной возможностью закрыть вопрос "по-мужски" - признать свою ошибку и попросить прощения у народа Украины. Так он и сделал, достойно - считает политолог.

Историк и политолог Армен Гаспарян рассуждает о ситуации, которая заставила Иран признать факт того, что причиной крушения самолета "Украинских авиалиний" в окрестностях Тегерана стал непреднамеренный пуск ракеты.

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Иран признал, что случайно сбил украинский самолет

На это указывали многие данные в том числе и с космических спутников австралийской разведки. То есть Иран, как считает политолог, был поставлен в положение, когда единственной возможностью закрыть вопрос "по-мужски" - признать свою ошибку и попросить прощения у народа Украины. Так он и сделал, достойно - считает Гаспарян.

Историк вспоминает авиакатастрофу 2001 года, когда украинскими военными был сбит российский самолет.

Тогда причины крушения умалчивались в течение недели. Украина до последнего не хотела признавать свою вину, хотя причина гибели самолета была очевидна.

"Случайностей не бывает": Гаспарян о крушении украинского самолета в Тегеране >>

А трагедия 2014-го вообще не раскрыта до сих пор. В этой связи Гаспарян предлагает взглянуть на сложившуюся ситуацию под другим углом: почему до сих пор нет обличающих данных зарубежных разведывательных служб? Но уже на протяжении 6 лет на причины крушения малайзийского боинга закрывают глаза - так проще...




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