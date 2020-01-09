"Случайностей не бывает": Гаспарян о крушении украинского самолета в Тегеране

"Это была очень плохая ночь, последствия которой будут очень долго сказываться. И катастрофа украинского самолета, и ответ Ирана, и теперь уже ожидания действий США. Прежде всего, приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших", - заметил Гаспарян.

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По его словам, лайнер начал гореть и разваливаться еще до столкновения с землей. А такое может произойти лишь в двух случаях: после удара ПВО или из-за теракта на борту.

"Но если бы это был теракт, самолет взорвался и развалился бы в воздухе, тут вопросы еще остаются, и они будут еще достаточно долго", — отметил он.

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Говоря об атаках на американские базы в Ираке, Гаспарян подчеркнул, что продолжение ирано-американского противостояния может привести к третьей мировой войне "с абсолютно непредсказуемым результатом".

"Хотелось бы верить, что у американских политиков хватит мудрости понять, что они, мягко говоря, заигрались", - сказал он.

Украинский лайнер упал 7 января практически сразу же после взлета недалеко от тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В качестве основной причины названо возгорание двигателя. Однако президент авиакомпании "Международные линии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что самолет был технически исправен и исключил возможность ошибки экипажа.