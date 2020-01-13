Ошибочка вышла: Трамп не смог настроить Европу против "Северного потока-2"

Побывавшая в Москве с рабочим визитом канцлер Германии Ангела Меркель заявила: несмотря на все политические проблемы, экстерриториальные санкции — неправильный путь.
"Поэтому мы и в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как и делали в прошлом", — сказала политик после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Вашингтон продвигает планы по экспорту своего сжиженного природного газа в регион, однако для европейцев это невыгодно.
В реализации плана Трампу не помогли ни угрозы, ни санкции.
"Мы, безусловно, сможем достроить ("Северный поток-2") самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров", — заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, газопровод должен заработать до конца 2020-го или к первому кварталу следующего года.
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