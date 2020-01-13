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Ошибочка вышла: Трамп не смог настроить Европу против "Северного потока-2"

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Ruptly / WH.GOV / РИА НОВОСТИ / AP Photo

Давление США на ключевых европейских партнеров из-за строительства газопровода не привело к результатам, которых ждал глава Белого дома. Более того — отношения между союзниками значительно ухудшились.

Побывавшая в Москве с рабочим визитом канцлер Германии Ангела Меркель заявила: несмотря на все политические проблемы, экстерриториальные санкции — неправильный путь. 

"Поэтому мы и в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как и делали в прошлом", — сказала политик после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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фото из личного архива Эдуарда Попова
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Позицию канцлера ФРГ поддержал глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Санкции США неприемлемы, отметил он. Критика проекта "Северный поток-2" Трампом основывается на экономических соображениях самих американцев, констатировал Шалленберг.

Вашингтон продвигает планы по экспорту своего сжиженного природного газа в регион, однако для европейцев это невыгодно.

В реализации плана Трампу не помогли ни угрозы, ни санкции.

"Мы, безусловно, сможем достроить ("Северный поток-2") самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров", — заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, газопровод должен заработать до конца 2020-го или к первому кварталу следующего года.

Подробности в видео.

Теги:
политика, Россия, Северный поток - 2, Европа, Видео, газопровод, Дональд Трамп



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