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Путин глазами личных фотографов и операторов за весь период правления

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200118/13249423/Putin-glazami-lichnykh-fotografov-i-operatorov-za-ves-period-pravleniya.html

На сайте президента России опубликован интерактивный альбом, который состоит из архивных фотографий и видеозаписей, сделанных за 20 лет нахождения Владимира Путина у власти.

Публикация архива приурочена к 20-летию нахождения Владимира Путина во главе России.

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Ruptly / Министерство обороны РФ
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Большая часть кадров представляет собой эксклюзив, снятый личными фотографами и операторами главы государства.

В альбоме каждому году посвящен отдельный раздел, куда вошли яркие и избранные моменты жизни Путина за последние 20 лет.

На кадрах и видеозаписях запечатлено, какие роли удалось опробовать Путину за 20 лет правления.

Так, в марте 2000-го Путин в Грозном управляет истребителем Су-27.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Далее показано видео, на котором снят заплыв Владимира Путина на популярном курорте Кубы после официальных встреч. На кадрах видно, как российский лидер находится в воде с дельфинами.

Также в архив попала запись с танцем Путина во время совместного обеда с экс-президентом США Джоржем Бушем в 2008-м.

На видео снято также как политики пляшут под русские народные песни.

 




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