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Серый и безлюдный: как выглядит китайский город Ухань после вспышки вируса

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200128/13326008/Seryy-i-bezlyudnyy-kak-vyglyadit-kitayskiy-gorod-Ukhan-posle-vspyshki-virusa.html

Еще недавно было трудно представить, что улицы китайского города Ухань с населением 11 миллионов человек когда-нибудь опустеют.

Вымерший город снял на видео блогер и фотограф Ян Ке. На кадрах видно, что на улицах почти нет людей и по крупным автострадам едет всего несколько машин.

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В ролике также есть кадры строительства больниц, которые власти страны намерены сдать в эксплуатацию в рекордные сроки - 3 и 5 февраля.

Видео было снято 25 января.

По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае погибли 106 человек. Общее число случаев заболевания в стране превысило четыре тысячи человек.

Вирус проник в Австралию, Вьетнам, Непал, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южную Корею и Японию. В Узбекистане и других странах Центральной Азии случаев заражения пока не зафиксировано.

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Теги:
город, вирус, Китай



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