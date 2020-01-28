Серый и безлюдный: как выглядит китайский город Ухань после вспышки вируса

Еще недавно было трудно представить, что улицы китайского города Ухань с населением 11 миллионов человек когда-нибудь опустеют.

Вымерший город снял на видео блогер и фотограф Ян Ке. На кадрах видно, что на улицах почти нет людей и по крупным автострадам едет всего несколько машин.

В ролике также есть кадры строительства больниц, которые власти страны намерены сдать в эксплуатацию в рекордные сроки - 3 и 5 февраля.

Видео было снято 25 января.

По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае погибли 106 человек. Общее число случаев заболевания в стране превысило четыре тысячи человек.

Вирус проник в Австралию, Вьетнам, Непал, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южную Корею и Японию. В Узбекистане и других странах Центральной Азии случаев заражения пока не зафиксировано.