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В России провели парад для одного ветерана — для него это был сюрприз

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Военный парад с участием 200 человек провели в Смоленской области для единственного зрителя - Михаила Семеновича Кугелева, которому в этом году исполнится 97 лет.

Ветеран не смог посетить праздничное мероприятие в честь 76-летия освобождения блокадного Ленинграда. Однако сотрудники Следственного управления СК РФ по Смоленской области решили организовать парад для него лично.

Торжество состоялось прямо во дворе дома Михаила Семеновича, у подъезда. Ветеран, несмотря на почтенный возраст, принимал парад стоя.

В мероприятии приняли участие порядка двух сотен офицеров и курсантов местных училищ.

Ветеран с трудом сдерживал слезы.

Как это было - смотрите в видеосюжете.

Теги:
СССР, память, победа, ветеран, Великая Отечественная война, Россия



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