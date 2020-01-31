В России провели парад для одного ветерана — для него это был сюрприз

Военный парад с участием 200 человек провели в Смоленской области для единственного зрителя - Михаила Семеновича Кугелева, которому в этом году исполнится 97 лет.

Ветеран не смог посетить праздничное мероприятие в честь 76-летия освобождения блокадного Ленинграда. Однако сотрудники Следственного управления СК РФ по Смоленской области решили организовать парад для него лично.

Торжество состоялось прямо во дворе дома Михаила Семеновича, у подъезда. Ветеран, несмотря на почтенный возраст, принимал парад стоя.

В мероприятии приняли участие порядка двух сотен офицеров и курсантов местных училищ.

Ветеран с трудом сдерживал слезы.

Как это было - смотрите в видеосюжете.