Зараженная экономика: как китайский коронавирус повлиял на мировую торговлю

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В КНР продолжает развиваться эпидемия опасного коронавируса, более 200 человек умерли от болезни. Но страдает не только население - вирус отразился на торговле и экономике всего мира.
Из-за карантина многие государства закрыли границу с Китаем, приостановили торговлю и поставку комплектующих для своих производств. Негативно на происходящее в поднебесной отреагировали и биржи.
Технологические гиганты уже терпят убытки из-за сворачивания производства.
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REUTERS / THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN VI
Самая сложная ситуация в городе Ухань, который находится в эпицентре эпидемии. Жители сидят дома, открыты только продуктовые магазины. Меры предосторожности вводят многие близлежащие страны. Так Россия уже приняла решение об отмене авиасообщения с КНР кроме рейсов, которыми будут эвакуировать россиян.
О влиянии опасного вируса на глобальную экономику, смотрите в нашем видео.