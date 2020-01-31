Зараженная экономика: как китайский коронавирус повлиял на мировую торговлю

В КНР продолжает развиваться эпидемия опасного коронавируса, более 200 человек умерли от болезни. Но страдает не только население - вирус отразился на торговле и экономике всего мира.

Из-за карантина многие государства закрыли границу с Китаем, приостановили торговлю и поставку комплектующих для своих производств. Негативно на происходящее в поднебесной отреагировали и биржи.

Технологические гиганты уже терпят убытки из-за сворачивания производства.

Самая сложная ситуация в городе Ухань, который находится в эпицентре эпидемии. Жители сидят дома, открыты только продуктовые магазины. Меры предосторожности вводят многие близлежащие страны. Так Россия уже приняла решение об отмене авиасообщения с КНР кроме рейсов, которыми будут эвакуировать россиян.

О влиянии опасного вируса на глобальную экономику, смотрите в нашем видео.