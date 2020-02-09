Массовые беспорядки на юге Казахстана - как разгорелся конфликт

В ночь на субботу в Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла массовая драка. Бытовой конфликт охватил несколько населенных пунктов. Потребовалось вмешательство президента.

Село Масанчи находится неподалеку от границы с Кыргызстаном, здесь проживает 13 тысяч человек, 90% жителей - дунгане, 5% - казахи, 5% - русские.

Причиной массовых беспорядков стал "бытовой конфликт", в котором пострадал 80-летний мужчина - ему якобы сломали бедро. Все участники конфликта - граждане Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.

Конфликт произошел вечером 7 феврале. На окраине села Масанчи Кордайского района около 70 агрессивно настроенных жителей спровоцировали групповую драку. На место прибыли полицейские. Конфликт снимали на видео, которое распространяли в соцсетях.

В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек.

В село Масанчи направили дополнительные силы полиции. Участники драки оказали активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В ход пошли металлические предметы, камни, оружие.

Позже конфликтами также были охвачены еще два села. По периметру населенных пунктов и подъездов к ним на автодорогах были выставлены блок-посты.

По данным МВД погибли 8 человек, 40 – пострадали, в больницу продолжают обращаться раненые. Повреждены и сожжены более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины.

В настоящее время конфликт локализован, 47 человек задержаны, у них изъято два охотничьих ружья.

Досудебное расследование ведется по статьям "Организация и участие в массовых беспорядках" (от трех до 10 лет лишения свободы) и "Убийство" (от 8 до 15 лет) УК Казахстана.

Ситуация находится на прямом контроле главы государства Касым-Жомарта Токаева.