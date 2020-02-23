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Снежное файер-шоу: в горах Казахстана взорвали лавину

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200223/13526535/Snezhnoe-fayer-shou-v-gorakh-Kazakhstana-vzorvali-lavinu.html

На днях в Казахстане выпало 70 сантиметров осадков. Чтобы обезопасить горожан и туристов, в горах Алма-Аты решили спустить лавину.

Для этого работники Казселезащиты и спасатели использовали 15 мешков со взрывчаткой.

В результате сошло 300 кубометров снега. После схода лавины спасатели расчистили дорогу.

Как это было - смотрите в видеосюжете.

Теги:
Снег, лавина, Казахстан



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