Снежное файер-шоу: в горах Казахстана взорвали лавину

Для этого работники Казселезащиты и спасатели использовали 15 мешков со взрывчаткой.
В результате сошло 300 кубометров снега. После схода лавины спасатели расчистили дорогу.
Как это было - смотрите в видеосюжете.
На днях в Казахстане выпало 70 сантиметров осадков. Чтобы обезопасить горожан и туристов, в горах Алма-Аты решили спустить лавину.
Для этого работники Казселезащиты и спасатели использовали 15 мешков со взрывчаткой.
В результате сошло 300 кубометров снега. После схода лавины спасатели расчистили дорогу.
Как это было - смотрите в видеосюжете.
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