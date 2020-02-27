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"Респект землякам": как бухарцы помогали при пожаре в ТЦ - видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200227/13551732/Respekt-zemlyakam-kak-bukhartsy-pomogali-pri-pozhare-v-TTs-video.html

Все бухарцы наблюдавшие за пожаром, дружно помогали выносить вещи из зданий. О том, как это было - смотрите в нашем видео!

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Пожар, который произошел вчера ночью в Бухаре, объединил неравнодушных жителей города, которые стали помогать владельцам еще не охваченных огнем помещений спасать мебель и ценные вещи, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Все бухарцы наблюдавшие за пожаром, дружно помогали выносить вещи из зданий! Огромный респект всем землякам", - написал один из очецидцев.

В ночь с 26 на 27 февраля в городе Бухаре вспыхнул крупный пожар в торговых рядах, расположенных практически в центре города на улице Бахауддина Накшбанда. Информация о возгорании появилась в социальных сетях. Очевидцы выкладывали фото и видео с места происшествия. На них видно, как огонь постепенно охватывает крышу длинного двухэтажного здания.

Сообщается, что спасательные службы на момент проведения операции по ликвидации пожара перекрыли движение по автомагистрали, ведущей от старой части города к массиву "Шарк".

В торговом центре Бухары произошел сильный пожар >>

Помимо магазинов в торговых рядах располагаются учебные центры, кафе, салоны красоты, гостиницы. 

Напомним, 26 февраля в 22:37 в пожарную часть Бухары поступил сигнал о пожаре в торговом центре на улице Б. Накшбанда. Для тушения пожара было привлечено 15 основных и 2 специальные пожарные машины. Площадь пожара составила 520 кв.м.

Причина пожара, а также сумма причиненного ущерба пока устанавливаются. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Бухара, тушение пожара, пожарные, пожар, видеоролик, Видео



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