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Тушение пожара в торговом центре, архивное фото

В торговом центре Бухары произошел сильный пожар

Sputnik / Murad Orujov
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200227/13548219/V-torgovom-tsentre-Bukhary-proizoshel-silnyy-pozhar.html

Известно, что площадь пожара составила 520 кв.м, погибших и пострадавших нет. Однако причина происшествия еще не установлена.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. В Бухаре произошел крупный пожар в торговом центре, сообщает МЧС Узбекистана.

"26 февраля в 22:37 в пожарную часть Бухары поступил сигнал о пожаре в торговом центре на улице Б. Накшбанда. Для тушения пожара было привлечено 15 основных и 2 специальные пожарные машины", - говорится в сообщении.

Известно, что площадь пожара составила 520 кв.м.

Причина пожара, а также сумма причиненного ущерба пока устанавливаются. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

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Напомним, несколько дней назад в квартире многоэтажного дома в Сырдарьинской области вспыхнул пожар, который унес жизни шестерых человек.

Повреждены спальня и прихожая в квартире, где ночью спала целая семья. Никто не выжил.

Теги:
Происшествие, торговый центр, тушение пожара, пожарные, пожар, Бухара, Узбекистан, Узбекистан



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