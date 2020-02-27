В торговом центре Бухары произошел сильный пожар

Известно, что площадь пожара составила 520 кв.м, погибших и пострадавших нет. Однако причина происшествия еще не установлена.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. В Бухаре произошел крупный пожар в торговом центре, сообщает МЧС Узбекистана.

"26 февраля в 22:37 в пожарную часть Бухары поступил сигнал о пожаре в торговом центре на улице Б. Накшбанда. Для тушения пожара было привлечено 15 основных и 2 специальные пожарные машины", - говорится в сообщении.

Известно, что площадь пожара составила 520 кв.м.

Причина пожара, а также сумма причиненного ущерба пока устанавливаются. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

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