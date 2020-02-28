Блины с российским МИДом: как Мария Захарова журналистов угощала — видео

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 27 февраля после еженедельного брифинга приняла участие в дегустации блинов и оладий по случаю Масленицы.

Длинный стол был полон угощений. Журналисты смогли попробовать в том числе традиционные кислые блины на дрожжах и тоненькие блинчики, приготовленные на основе удмуртских рецептов.

Также гостям предложили брусничное варенье, мед и чипсы из ягеля, которые являются настоящим кладезем витаминов.

Даже от рассказа об этом просыпается аппетит, однако некоторых журналистов пришлось уговаривать отложить телефоны и камеры, на время забыть о работе и наконец поесть — причем вкусно!

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