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Блины с российским МИДом: как Мария Захарова журналистов угощала — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200228/13562270/Bliny-s-rossiyskim-MIDom-kak-Mariya-Zakharova-zhurnalistov-ugoschala--video.html

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 27 февраля после еженедельного брифинга приняла участие в дегустации блинов и оладий по случаю Масленицы.

Длинный стол был полон угощений. Журналисты смогли попробовать в том числе традиционные кислые блины на дрожжах и тоненькие блинчики, приготовленные на основе удмуртских рецептов.

Также гостям предложили брусничное варенье, мед и чипсы из ягеля, которые являются настоящим кладезем витаминов.

Даже от рассказа об этом просыпается аппетит, однако некоторых журналистов пришлось уговаривать отложить телефоны и камеры, на время забыть о работе и наконец поесть — причем вкусно! 

Подробнее смотрите в видео.

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Теги:
журналисты, блины, МИД России, Мария Захарова, еда



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