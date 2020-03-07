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Как новейшие Су-25 на учениях уничтожили тактические ракетные комплексы "противника"

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200307/13617636.html

Минобороны РФ поделилось видеокадрами с учений в Ставрополье. Согласно сценарию, российские штурмовики Су-25 уничтожили тактические ракетные комплексы условного противника.

На специализированном авиационном полигоне Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае состоялись учения, в ходе которых экипажи новейших российских штурмовиков Су-25СМ3 уничтожили тактические ракетные комплексы условного противника, начавшего марш на стартовые позиции.

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При выполнении летно-тактических заданий летчики при помощи неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения ликвидировали мишени, имитирующие колонну условного противника, наблюдательные пункты и пункты управления огнем артиллерии. В конце штурмовики провели "зачистку" территории, выполнив парный заход на цели и практическое бомбометание.

Пристальное внимание было уделено аэронавигации, нанесению ударов по целям с заданными координатами, уходу из-под удара зенитных систем условных террористов.

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В начале текущего года в авиационный полк штурмовой авиации ЮВО в Ставропольском крае поступили модернизированные штурмовики Су-25СМ3, которые позволяют летчику поражать наземные и воздушные цели из-за облаков, находясь на значительном удалении.




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