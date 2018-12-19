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Занятия на полноразмерном тренажере блочного пульта управления АЭС

МЧС Узбекистана и России планируют совместные учения по защите объектов АЭС

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Обеспечение безопасности объектов использования атомной энергетики останется приоритетом в сотрудничестве с российскими коллегами, заявил начальник управления узбекистанского МЧС Абдулло Норматов.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. МЧС Узбекистана и России планируют во второй половине 2019 года провести на территории РФ совместные тактико-специальные учения по защите объектов атомной отрасли, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления узбекистанского МЧС Абдулло Норматов.

"В 2019 году, по второй половине, у нас намечаются совместные тактико-специальные учения на территории России, связанные с атомными объектами", - сказал Норматов.

Он добавил, что обеспечение безопасности объектов использования атомной энергетики в ближайшем будущем останется приоритетом в сотрудничестве с российскими коллегами.

Международный аэропорт Воронеж
© Международный аэропорт Воронеж
Делегация Узбекистана посетила АЭС под Воронежом
"В этой области у России накоплен колоссальный опыт, который будет нам полезен", - отметил представитель МЧС.

В числе приоритетных направлений сотрудничества двух ведомств также остается внедрение передовых методов проведения спасательных операций, обмен информации по моделированию и прогнозированию чрезвычайных ситуаций.

В начале сентября российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3 +" с реакторными установками ВВЭР-1200. Соглашение вступило в силу в конце октября. Строительство станции может начаться в 2020 году.




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