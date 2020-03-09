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Мальчик-вундеркинд из Южной Осетии считает в уме быстрее, чем компьютер

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200309/13624473/Malchik-vunderkind-iz-Yuzhnoy-Osetii-schitaet-v-ume-bystree-chem-kompyuter.html

Денис Джабиев живет в Цхинвале. С виду обычный ребенок обладает невероятным талантом - он умеет с легкостью решать сложные математические примеры. И на это ему нужно всего пару секунд.

Денис начал заниматься ментальной арифметикой полтора года назад, а сейчас уже легко справляется с длинными примерами с трехзначными цифрами.

В декабре 2019 года он стал бронзовым призером чемпионата мира по ментальной арифметике в Камбодже, в котором соревновались более четырех тысяч юных математиков из разных стран.

Чтобы решить одну задачу, юному вундеркинду требуется всего две-три секунды. Можно не сомневаться - результат будет правильным!

Денис говорит, что ментальная арифметика дается ему очень легко. За свои заслуги он уже получил премию "Человек года - 2019".

Как маленький гений в два счета решает сложные задачи – смотрите в видеосюжете!

Теги:
вундеркинд, Южная Осетия, мальчик, математика



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