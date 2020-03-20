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Захарова ответила на обвинения в дезинформации о коронавирусе — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200320/13726280/Zakharova-otvetila-na-obvineniya-Rossii-v-dezinformatsii-o-koronaviruse--video.html

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения в адрес российских СМИ со стороны Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS).

EEAS ранее подготовила доклад, согласно которому Россия якобы запустила в соцсетях крупномасштабную кампанию по дезинформации граждан Евросоюза о коронавирусе.

В ответ Москва предложила ЕС "перестать использовать "мемы" о некой российской угрозе" и сосредоточиться на оказании реальной помощи своим членам — Италии, Испании и другим наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции членам Евросоюза.

Заявление ЕС — это "аморальная попытка" замаскировать свои проблемы, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Вместо того чтобы объединить усилия в борьбе с новым глобальным вызовом… делаются такие доклады, вбрасываются материалы — видимо, для отвлечения внимания собственного населения. Это, конечно же, прискорбно", — сказала Захарова.

По последним данным, в мире новым коронавирусом заражены уже свыше 207 тысяч человек в 166 странах. Большинство выздоровели, однако более 8,6 тысячи скончались.

Теги:
МИД России, Видео, соцсети, СМИ, обвинение, Россия, коронавирус, Мария Захарова



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