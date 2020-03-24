В ВОЗ назвали США следующим эпицентром распространения COVID-19

В настоящее время в Соединенных Штатах фиксируются очень высокие темпы распространения коронавируса. Как отмечают специалисты, отчасти это связано с тем, что местные жители игнорируют меры предосторожности.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предположила, что США могут превратиться в новый очаг распространения коронавируса, пишет RT.

Как отметила спикер организации Маргарет Харрис, сейчас в Штатах очень быстро растет число случаев заражения вирусом COVID-19.

В связи с этим, возможность того, что страна станет следующим эпицентром пандемии, существует, заключила специалист.

Ранее американский хирург Джером Адамс объяснил, почему США в ближайшее время ждет резкое увеличение числа заболевших коронавирусом.

По его словам, многие граждане попросту игнорируют официальные рекомендации и выходят на улицу вне зависимости от того, есть ли в этом необходимость или нет.

За последние сутки заболело огромное количество людей по всему миру. Примечательно, что 85% случаев приходятся на Европу и США. Из этого количества 40% заболевших - американцы.

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Всего в мире зафиксировано более 378 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, более 16 тысяч человек умерли, более 97 тысяч выздоровели.