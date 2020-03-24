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Флаги США

В ВОЗ назвали США следующим эпицентром распространения COVID-19

AP Photo / J. David Ake
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200324/13752965/V-VOZ-nazvali-SShA-sleduyuschim-epitsentrom-rasprostraneniya-COVID-19.html

В настоящее время в Соединенных Штатах фиксируются очень высокие темпы распространения коронавируса. Как отмечают специалисты, отчасти это связано с тем, что местные жители игнорируют меры предосторожности.

ТАШКЕНТ,  24 мар — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предположила, что США могут превратиться в новый очаг распространения коронавируса, пишет RT. 

© AP Photo / Andy Wong
В Китае выздоровели более 90% заболевших COVID-19

Как отметила спикер организации Маргарет Харрис, сейчас в Штатах очень быстро растет число случаев заражения вирусом COVID-19.

В связи с этим, возможность того, что страна станет следующим эпицентром пандемии, существует, заключила специалист. 

Ранее американский хирург Джером Адамс объяснил, почему США в ближайшее время ждет резкое увеличение числа заболевших коронавирусом.

По его словам, многие граждане попросту игнорируют официальные рекомендации и выходят на улицу вне зависимости от того, есть ли в этом необходимость или нет. 

За последние сутки заболело огромное количество людей по всему миру. Примечательно, что 85% случаев приходятся на Европу и США. Из этого количества 40% заболевших - американцы. 

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Всего в мире зафиксировано более 378 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, более 16 тысяч человек умерли, более 97 тысяч выздоровели.

Теги:
Эпидемия, США, коронавирус



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