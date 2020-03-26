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"Пока, Рига!": актер Микки Рурк освободился из отеля после недели карантина

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200326/13773082/Poka-Riga-akter-Mikki-Rurk-osvobodilsya-iz-otelya-posle-nedeli-karantina.html

Звезде фильмов "Девять с половиной недель", "Город грехов", "Рестлер" и многих других наконец удалось покинул отель в Риге, где он провел неделю в изоляции из-за распространения коронавируса.

Микки Рурк приехал в столицу Латвии для съемок в мистическом военном триллере Warhunt режиссера Мауро Борелли. Однако работу над картиной пришлось отложить.

Сначала актер не очень серьезно отнесся к ситуации с COVID-19, не соблюдал самоизоляцию и гулял по Старой Риге. Поклонники осудили его за такое поведение, после чего Рурк провел в отеле целую неделю.

Освободившись и выйдя наконец на улицу, актер сделал мини-зарядку, пообщался с фанатами, после чего сел в автомобиль и уехал в аэропорт, чтобы затем отправиться в США.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
Карантин, отель, Латвия, актеры, актер, Видео



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