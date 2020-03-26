"Пока, Рига!": актер Микки Рурк освободился из отеля после недели карантина

Микки Рурк приехал в столицу Латвии для съемок в мистическом военном триллере Warhunt режиссера Мауро Борелли. Однако работу над картиной пришлось отложить.
Сначала актер не очень серьезно отнесся к ситуации с COVID-19, не соблюдал самоизоляцию и гулял по Старой Риге. Поклонники осудили его за такое поведение, после чего Рурк провел в отеле целую неделю.
Освободившись и выйдя наконец на улицу, актер сделал мини-зарядку, пообщался с фанатами, после чего сел в автомобиль и уехал в аэропорт, чтобы затем отправиться в США.
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