Опередить болезнь: как готовят палаты для будущей клиники в Уртасарае — видео

В Узбекистане в срочном порядке строят больницы для лечения зараженных COVID-19, а также для организации карантина. Используются все возможные ресурсы. Хокимият Ташкента показал процесс подготовки палат для пациентов будущей клиники в Уртасарае.

Для размещения больных и тех, кому нужно оставаться на профилактическом карантине, готовят палаты, которые представляют собой отдельные контейнеры с душем, санузлом и кондиционером. Крыши каждого из них обиты специальным изоляционным материалом, позволяющим создать внутри необходимый микроклимат.

"Контейнеры отправляются полностью готовыми для использования, только телевизоры будут устанавливаться в них на месте", — рассказали в хокимияте Ташкента.

В процессе производства палат задействованы 2,3 тысячи человек. На создание каждого объекта уходит примерно шесть-семь часов.

Все палаты рассчитаны на троих человек. Сейчас к отправке уже готова первая партия контейнеров — 1,6 тысячи штук.

"Что немаловажно, они производятся так, что их можно применять в различных целях и после победы над коронавирусной инфекцией, — отметили в столичной администрации. — Естественно, не забыты и санитарные правила: при въезде каждый автомобиль дезинфицируют две специальные машины. Рабочих проверяют тепловизорами и обеспечивают всеми средствами гигиены".

По последним данным, в Узбекистане выявлено 83 случая заражения новым коронавирусом. Еще 65,5 тысячи человек, по данным МВД, находятся на карантине под медицинским наблюдением.

В мире COVID-19 инфицированы уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи пациентов скончались.