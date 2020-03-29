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В Кыргызстане молодожены сыграли свадьбу по Skype — необычные кадры

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200329/13797968/V-Kyrgyzstane-molodozheny-sygrali-svadbu-po-Skype--neobychnye-kadry.html

Коронавирус — не повод отменять намеченное бракосочетание. Именно так подумала пара молодоженов из Кыргызстана. Юлия и Искандер сыграли свадьбу по Skype, чтобы не подвергать опасности жизни родственников и друзей.

Гостей решили пригласить не очень много — 35 человек. 

Молодожены признаются: они подали заявление в ЗАГС еще зимой, а регистрацию назначили на конец марта. В день X влюбленные составили маршрутные листы, надели маски, перчатки и пошли до ЗАГСа пешком.

После бракосочетания новоявленные супруги отправились домой отмечать событие. Так как собрать родных в квартире во время пандемии — опасно, молодая пара пошла на хитрость. 

Юлия и Искандер собрали всех близких в Skype. 

"По плану все должно было закончиться за час, но "застолье" затянулось. Тосты были длиннее и душевнее, чем мы рассчитывали, и вечер занял больше времени. Нам с супругом даже удалось станцевать свой первый танец. Это была обычная свадьба с тостами, пожеланиями и в окружении любящих людей", - рассказали супруги в интервью Sputnik Кыргызстан.

По словам молодоженов, свадьба получилась не только интересной, но и бюджетной!

А что же в Узбекистане?

Как сообщила пресс-секретарь Министерства юстиции Севара Уринбаева, в связи с введением усиленных мер борьбы с COVID-19, в Узбекистане с 25 марта прием граждан в отделах ЗАГСа будет осуществляться дежурным сотрудником через специальное окно только в неотложных случаях.

Под ними подразумевается регистрация рождения или смерти.

Заявку можно будет подать онлайн через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).

Теги:
коронавирус, Невеста, жених, свадьба, Кыргызстан



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