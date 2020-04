Вслед за врачами к акции #ОставайтесьДома присоединились спасатели

"Каждый день, заступая на службу, мы несем ее с честью в сердцах и сейчас, когда всем очень нужно, мы вас просим оставаться в домах. Призываем вас быть осторожными и все правила так соблюдать, чтобы действиями всевозможными вам беды удалось избежат ", - так звучит призыв российских спасателей.

Недавно похожая акция прошла со стороны врачей со всего мира. Медицинские работники попросили жителей оставаться дома, чтобы их труд не был напрасным.

Для этого сотрудники медучреждений делали фото с листом, на котором было написано #I stayed at work for you. You stay at home for us (#Я ради вас остался работать. Теперь вы ради нас останьтесь дома).

К флешмобу также присоединились узбекские врачи.

Донести мысль, что в период пандемии как никогда важно постараться полностью изолировать себя друг от друга, попытались и мировые звезды. Знаменитости публиковали листы с надписью #Istayhomefor (#Я остался дома ради) и рассказывали, ради кого они уходили на домашний карантин.

Напомним, по последним данным, в мире инфицированы уже более 820 тысяч человек, свыше 40 тысяч пациентов скончались.