00:25 03 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Видео

Вслед за врачами к акции #ОставайтесьДома присоединились спасатели

Получить короткую ссылку
73 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Sputnik на русском
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200402/13837081/Spasateli-iz-RF-prisoedinilis-k-fleshmobu-v-podderzhku-domashnego-karantina.html

Сотрудники российских экстренных служб поддержали всемирный флешмоб #StayHome. Напомним: главное правило карантина — оставаться дома и не подвергать опасности себя и своих близких.

"Каждый день, заступая на службу, мы несем ее с честью в сердцах и сейчас, когда всем очень нужно, мы вас просим оставаться в домах. Призываем вас быть осторожными и все правила так соблюдать, чтобы действиями всевозможными вам беды удалось избежат ", - так звучит призыв российских спасателей.

Недавно похожая акция прошла со стороны врачей со всего мира. Медицинские работники попросили жителей оставаться дома, чтобы их труд не был напрасным.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Мировые знаменитости запустили новый коронавирусный флешмоб "Я остаюсь дома"

Для этого сотрудники медучреждений делали фото с листом, на котором было написано #I stayed at work for you. You stay at home for us (#Я ради вас остался работать. Теперь вы ради нас останьтесь дома).

К флешмобу также присоединились узбекские врачи.

Донести мысль, что в период пандемии как никогда важно постараться полностью изолировать себя друг от друга, попытались и мировые звезды. Знаменитости публиковали листы с надписью #Istayhomefor (#Я остался дома ради) и рассказывали, ради кого они уходили на домашний карантин.

Напомним, по последним данным, в мире инфицированы уже более 820 тысяч человек, свыше 40 тысяч пациентов скончались.

Теги:
флешмоб, Россия, Карантин, коронавирус



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Коронавирус на десерт: как на эпидемию отреагировали кафе и кондитерские
Какой он, вкус "коронавируса" — фото необычных кексов, бургеров и напитков
Вслед за врачами к акции #ОставайтесьДома присоединились спасатели
Разрешительные стикеры на авто во время карантина
Берегись на карантине: как получить стикер на авто во время эпидемии



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться