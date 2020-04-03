"Очередная фальшивка": Захарова ответила на статью газеты La Stampa — видео

Издание La Stampа опубликовало статью о российской гуманитарной помощи Италии, в которой неназванный источник заявил, что якобы 80% поставок "абсолютно бесполезны и малополезны" для страны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала эту публикацию "очередной фальшивкой".

"Сославшись на сомнительные источники, если они вообще были, издание всенародно объявило о якобы секвестированном Россией грузе и полностью предоставила неверную информацию. Мы, конечно, на уровне нашего посольства прореагировали и будем реагировать дальше", — заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, удалось выяснить, что за вбросами в La Stampa стоит британская компания.

"Мы будем купировать эту дезинформацию, делать это жестко и на регулярной основе", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она также отметила, что российская помощь Италии воспринята итальянским народом с благодарностью.

"Оказываемая Россией помощь итальянцам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции носит гуманитарный характер и не имеет никакой увязки с политической повесткой", — сказала Захарова.

Начиная с 22 марта в Италию прибыли 15 самолетов Воздушно-космических сил России с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с COVID-19, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

Италия занимает одно из первых мест в Европе по распространению коронавируса. По последним данным, в стране скончались уже 13 915 человек, число случаев заболевания достигло 115 242.