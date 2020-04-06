В Москве задержали Иисуса, гулявшего с собакой — подробности скандала

Иисуса схватили двое полицейских в защитных масках, собака осталась ждать в парке, соцсети до сих пор гудят. А все дело в нарушении режима карантина.

История, достойная стать продолжением "Мастера и Маргариты" Булгакова произошла в Москве. Полицейские задержали мужчину по имени Иисус Воробьев. Он выгуливал на Патриарших прудах свою собаку по кличке Платон.

В МВД Москвы заявили, что мужчину несколько раз предупреждали о нарушении режима изоляции, но тот начал спорить с полицейскими и откровенно хамить. В итоге, нарушителя арестовали за неповиновение требованиям сотрудника полиции.

Данный инцидент тут же стал предметом общественного достояния. Обсуждали его все, а некоторые оппозиционеры и либералы вовсе попытались воспользоваться случаем и превратить Воробьева в новую жертву "кровавого режима".

Пользователи соцсетей отреагировали на эту историю крайне бурно.

Пишут, Иисус пришёл в этот мир. И был сразу арестован на патриарших. — СинхроФразоДрон (@Negotov) April 4, 2020

Все детали этого задержания — место, где гулял задержанный, его имя, кличка собаки — все это послужило поводом для появления большого количества остроумных шуток.

Иисус в топе! Последний раз такое было примерно 2020 лет назад. pic.twitter.com/mtGMohjHaa — Михайлов Денис (@demikhailov) April 4, 2020

Подробности смотрите в видеосюжете!