В Москве задержали Иисуса, гулявшего с собакой — подробности скандала

История, достойная стать продолжением "Мастера и Маргариты" Булгакова произошла в Москве. Полицейские задержали мужчину по имени Иисус Воробьев. Он выгуливал на Патриарших прудах свою собаку по кличке Платон.
В МВД Москвы заявили, что мужчину несколько раз предупреждали о нарушении режима изоляции, но тот начал спорить с полицейскими и откровенно хамить. В итоге, нарушителя арестовали за неповиновение требованиям сотрудника полиции.
Данный инцидент тут же стал предметом общественного достояния. Обсуждали его все, а некоторые оппозиционеры и либералы вовсе попытались воспользоваться случаем и превратить Воробьева в новую жертву "кровавого режима".
Пользователи соцсетей отреагировали на эту историю крайне бурно.
Пишут, Иисус пришёл в этот мир. И был сразу арестован на патриарших.— СинхроФразоДрон (@Negotov) April 4, 2020
Все детали этого задержания — место, где гулял задержанный, его имя, кличка собаки — все это послужило поводом для появления большого количества остроумных шуток.
Иисус в топе! Последний раз такое было примерно 2020 лет назад. pic.twitter.com/mtGMohjHaa— Михайлов Денис (@demikhailov) April 4, 2020
Подробности смотрите в видеосюжете!