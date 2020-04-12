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В условиях карантина: "Союз МС-16" с экипажем стартовал с космодрома Байконур

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200412/13906782/V-usloviyakh-karantina-Soyuz-MS-16-s-ekipazhem-startoval-s-kosmodroma-Baykonur.html

Перед запуском ракеты-носителя "Союз 2.1а" члены экипажа провели месяц на строжайшем карантине. Традиционную церемонию проводов также решено было отменить.

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз 2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16", который доставит на Международную космическую станцию экспедицию МКС-63.

В составе экипажа российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, и американский астронавт Крис Кэссиди. Они проведут на борту станции 196 суток.

Основной и резервный составы экипажа перед отправкой в открытый космос больше месяца провели в условиях карантина. Доступ к ним был строго ограничен.

Эпидемиологическая обстановка не позволила провести ряд традиционных мероприятий перед полетом, в том числе, решено было отменить проводы родственниками и друзьями.




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