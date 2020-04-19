Шел 21-й день: как выглядит Москва во время режима самоизоляции — видео

В Москве продлили до 1 мая действие цифровых пропусков и всех других ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве продолжает действовать пропускной режим. Однако он показал свои слабые стороны: из-за того, что проверять пропуска приходилось вручную, в метро и других общественных местах образовалась давка, ставящая под сомнение все действия властей по борьбе с пандемией.

В связи с этим с 22 апреля будут введены дополнительные меры. Они подразумевают, что система проверки пропусков теперь будет автоматизированная.

В частности, в общественном транспорте жителям столицы можно будет использовать только электронные проездные — их номер нужно внести в данные цифрового пропуска как минимум за пять часов перед поездкой.

Контроль за водителями авто будет осуществляться посредством камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Между тем отмечается, что на фоне принятых мер количество пассажиров и машин в столице снизилось более чем на 70%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года.

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По данным на 19 апреля, в Москве зарегистрировано 20,7 тысячи заболевших, 1763 выздоровевших и 176 умерших.

Всего в России зафиксировано свыше 36,7 тысячи случаев заражения COVID-19, 313 человек скончались.

В мире, тем временем, число инфицированных коронавирусом превысило 2,3 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 160 тысяч.