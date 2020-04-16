Парад, вольно: Путин отложил торжества в честь Дня Победы из-за эпидемии

Президент РФ выступил с заявлением о подготовке к празднованию 75-летия Победы и к параду в Москве 9 мая.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В этом году парад Победы 9 мая не состоится из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил на встрече с членами Совета безопасности президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства поручил силовым ведомствам изменить график проведения праздничного парада и отложить другие намеченные мероприятия.

Между тем речь не идет об отмене праздничного мероприятия. По словам Путина, все торжества, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", пройдут позже в 2020 году.

"Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведём все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем 2020 году. Тем более, что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов, будет и наш главный парад в Москве на Красной площади, и, конечно, шествие "Бессмертного полка". Обязательно будет", - сказал Путин.

Российский лидер уверен, что 9 Мая будет отмечаться в каждой семье и будет объединять общество, как это было всегда.