Карантин изнутри: будни контейнерного городка — видео

В настоящее время в карантинной зоне проживает почти 7,5 тысячи человек. Они расселен по четырехместным блокам, оснащенным всем необходимым. Организовано трехразовое питание, кроме того, всегда можно сделать заказа по телефону.
Информационный центр при городке работает круглосуточно. Позвонить туда или в на любой другой городской номер можно из любого номера - везде установлены проводные телефоны.
Несмотря на строгие санитарные условия, постояльцам стараются создать максимально комфортные условия. Главное - здоровье, а ради него и такие "каникулы" можно пережить.
Ухань по-узбекски, или Зона карантинного назначения — видео >>>
О буднях самой большой карантинной зоны в Узбекистане смотрите в нашем видео.