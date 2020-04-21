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Карантин изнутри: будни контейнерного городка — видео

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (380)
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Хокимият г. Ташкента / Sputnik / Дильшода Рахматова
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200421/13972613/Karantin-iznutri-budni-konteynernogo-gorodka--video.html

В Ташкентской области развернут мобильный комплекс для временного размещения узбекистанцев, вернувшихся в республику из других стран после закрытия границ. В каких условиях проходит их самоизоляция, смотрите в нашем видео.

В настоящее время в карантинной зоне проживает почти 7,5 тысячи человек. Они расселен по четырехместным блокам, оснащенным всем необходимым. Организовано трехразовое питание, кроме того, всегда можно сделать заказа по телефону.

Информационный центр при городке работает круглосуточно. Позвонить туда или в на любой другой городской номер можно из любого номера - везде установлены проводные телефоны.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Прогулки для избранных и запретные желания: как живется в карантинной зоне
По словам сотрудников комплекса, все возникающие проблемы или просьбы стараются решить на месте. Особое внимание уделено семьям с маленькими детьми. Городок располагает складом с необходимыми средствами гигиены и товарами первой необходимости. Иногда постояльцы просят привезти книги - две недели самоизоляции хочется провести с пользой.

Несмотря на строгие санитарные условия, постояльцам стараются создать максимально комфортные условия. Главное - здоровье, а ради него и такие "каникулы" можно пережить.

Ухань по-узбекски, или Зона карантинного назначения — видео >>>

О буднях самой большой карантинной зоны в Узбекистане смотрите в нашем видео.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (380)
Теги:
коронавирус, Карантин, Узбекистан



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