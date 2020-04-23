Скоростная стройка: видео возведения инфекционной больницы в Ташкентской области

Комплекс, общая площадь которого составляет 130 гектаров, включит две больницы. Каждая из них в случае необходимости будет готова принять по пять тысяч пациентов. За строительство одного из зданий отвечают сотрудники компании "Узбекистон темир йуллари".
Над созданием объекта круглосуточно, в три смены, трудятся порядка двух тысяч рабочих. Об их здоровье и самочувствии заботятся: строители обеспечены необходимыми средствами защиты, для их работы и отдыха созданы все условия.
По последним данным, в Узбекистане выявлено 1 735 случаев заражения COVID-19, семь пациентов скончались, 503 — выздоровели.
На карантине находятся почти 90 тысяч человек. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.