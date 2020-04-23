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Скоростная стройка: видео возведения инфекционной больницы в Ташкентской области

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (390)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200423/13988903/Skorostnaya-stroyka-video-vozvedeniya-infektsionnykh-bolnits-v-Tashkentskoy-oblasti.html

В Зангиатинском районе Ташкентской области идет строительство крупного инфекционного комплекса. Работа не останавливается даже ночью.

Комплекс, общая площадь которого составляет 130 гектаров, включит две больницы. Каждая из них в случае необходимости будет готова принять по пять тысяч пациентов. За строительство одного из зданий отвечают сотрудники компании "Узбекистон темир йуллари".

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Возведение комплекса началось 23 марта. Более тысячи грузовиков один за другим привозят на площадку необходимые стройматериалы и оборудование.

Над созданием объекта круглосуточно, в три смены, трудятся порядка двух тысяч рабочих. Об их здоровье и самочувствии заботятся: строители обеспечены необходимыми средствами защиты, для их работы и отдыха созданы все условия.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 1 735 случаев заражения COVID-19, семь пациентов скончались, 503 — выздоровели.

На карантине находятся почти 90 тысяч человек. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (390)
Теги:
Ташкентская область, Эпидемия, Видео, пандемия, коронавирус, Узбекистан



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