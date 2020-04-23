Скоростная стройка: видео возведения инфекционной больницы в Ташкентской области

В Зангиатинском районе Ташкентской области идет строительство крупного инфекционного комплекса. Работа не останавливается даже ночью.

Комплекс, общая площадь которого составляет 130 гектаров, включит две больницы. Каждая из них в случае необходимости будет готова принять по пять тысяч пациентов. За строительство одного из зданий отвечают сотрудники компании "Узбекистон темир йуллари".

Возведение комплекса началось 23 марта. Более тысячи грузовиков один за другим привозят на площадку необходимые стройматериалы и оборудование.

Над созданием объекта круглосуточно, в три смены, трудятся порядка двух тысяч рабочих. Об их здоровье и самочувствии заботятся: строители обеспечены необходимыми средствами защиты, для их работы и отдыха созданы все условия.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 1 735 случаев заражения COVID-19, семь пациентов скончались, 503 — выздоровели.

На карантине находятся почти 90 тысяч человек. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.