"Вы не можете закрыть Америку": люди с оружием требуют снять карантин - видео

Многие из протестующих открыто демонстрировали огнестрельное оружие, включая гражданские варианты автоматических винтовок AR-15 и AK-47. Смотрите видео!

На фоне разрастающейся эпидемии коронавируса в США и введенных местными властями жестких ограничений сразу в нескольких американских штатах прошли массовые акции протеста с требованиями снять карантин и "открыть Америку".

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Многие из протестующих открыто демонстрировали огнестрельное оружие, включая гражданские варианты автоматических винтовок AR-15 и AK-47, и несли плакаты с девизом "Вы не можете закрыть Америку!".

Смотрите видео!