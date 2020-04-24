16:02 24 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Видео

"Вы не можете закрыть Америку": люди с оружием требуют снять карантин - видео

Получить короткую ссылку
268 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video: Ruptly
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200424/13990459/Vy-ne-mozhete-zakryt-Ameriku-lyudi-s-oruzhiem-trebuyut-snyat-karantin---video.html

Многие из протестующих открыто демонстрировали огнестрельное оружие, включая гражданские варианты автоматических винтовок AR-15 и AK-47. Смотрите видео!

На фоне разрастающейся эпидемии коронавируса в США и введенных местными властями жестких ограничений сразу в нескольких американских штатах прошли массовые акции протеста с требованиями снять карантин и "открыть Америку".

"Открыть Америку снова": Трамп обнародовал план отмены карантина в США >>

Многие из протестующих открыто демонстрировали огнестрельное оружие, включая гражданские варианты автоматических винтовок AR-15 и AK-47, и несли плакаты с девизом "Вы не можете закрыть Америку!".

Смотрите видео!

Теги:
Карантин, США, США, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мемориал Ода стойкости в память о жительнице Узбекистана Зульфии Зокировой, потерявшей на войне пятерых сыновей, и ее овдовевших невестках.
Память на века: как выглядит Парк Победы в Ташкенте — эксклюзивные фото
Работа волонтеров во время эпидемии коронавируса
На передовой: работа волонтера в разгар пандемии COVID-19
Календарь молитв в священный месяц Рамазан (Рамадан)
Рамазан-2020: расписание для постящихся по городам Узбекистана



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться