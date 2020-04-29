Отвлекающий маневр: Пентагон показал видео с НЛО

Минобороны США опубликовало на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления". Кадры сняты экипажами боевых самолетов в ноябре 2004 и январе 2015 годов.

На этих записях видны летающие объекты, которые не похожи ни на самолеты, ни на вертолеты, ни на какие-либо другие известные летательные аппараты. В 2007 и 2017 годах ролики попали в интернет без разрешения Министерства обороны, но подлинность кадров признали в ВМС.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов, комментируя обнародованные Пентагоном кадры, отметил, что видео неопознанных летающих объектов обычно отличаются сильными искажениями, а пилоты в реальности видят все иначе. По его словам, НЛО на видео могут быть атмосферными, радиолокационными явлениями или оптическим обманом. При этом генерал не исключил, что это могут быть и испытания новой техники, а летчики попали в их зону случайно, пишет РИА Новости

Российский космонавт, а ныне депутат Госдумы Максим Сураев признался: он "очень слабо" верит в то, что Землю посещают инопланетяне на своих космических кораблях.

Учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов, в свою очередь, заявил, что эти ролики не представляют никакого интереса для уфологов, поскольку не дают никакой информации о неопознанном объекте. Курбатов также допустил, что они могли быть смонтированы.

Действительно ли США нашли доказательства существования инопланетян или это всего лишь уловка официального Вашингтона — рассказываем в видео.