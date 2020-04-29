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Отвлекающий маневр: Пентагон показал видео с НЛО

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Ruptly / navair.navy.mil / РИА НОВОСТИ / defense.gov
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200429/14027196/Otvlekayuschiy-manevr-Pentagon-pokazal-video-s-NLO.html

Минобороны США опубликовало на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления". Кадры сняты экипажами боевых самолетов в ноябре 2004 и январе 2015 годов.

На этих записях видны летающие объекты, которые не похожи ни на самолеты, ни на вертолеты, ни на какие-либо другие известные летательные аппараты. В 2007 и 2017 годах ролики попали в интернет без разрешения Министерства обороны, но подлинность кадров признали в ВМС.

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Заслуженный военный летчик России Владимир Попов, комментируя обнародованные Пентагоном кадры, отметил, что видео неопознанных летающих объектов обычно отличаются сильными искажениями, а пилоты в реальности видят все иначе. По его словам, НЛО на видео могут быть атмосферными, радиолокационными явлениями или оптическим обманом. При этом генерал не исключил, что это могут быть и испытания новой техники, а летчики попали в их зону случайно, пишет РИА Новости.

Российский космонавт, а ныне депутат Госдумы Максим Сураев признался: он "очень слабо" верит в то, что Землю посещают инопланетяне на своих космических кораблях. 

Учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов, в свою очередь, заявил, что эти ролики не представляют никакого интереса для уфологов, поскольку не дают никакой информации о неопознанном объекте. Курбатов также допустил, что они могли быть смонтированы.

Действительно ли США нашли доказательства существования инопланетян или это всего лишь уловка официального Вашингтона — рассказываем в видео.

Теги:
инопланетяне, коронавирус, пандемия, нло, США



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