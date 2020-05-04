В Москве отрепетировали воздушный Парад Победы — видео

В прошлом году Министерство обороны РФ отменило авиапарад в Москве из-за сложных погодных условий. В этом году из-за пандемии коронавируса была отменена наземная часть Парада Победы 9 Мая на Красной площади. Поэтому теперь вся надежда — на авиацию.
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Сегодня москвичи могли увидеть в пасмурном небе десятки боевых вертолетов и самолетов, в том числе новейшие истребители Су-57, транспортник Ил-76 и бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.
Как прошла репетиция, смотрите в видео.