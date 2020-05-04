01:45 05 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Видео

В Москве отрепетировали воздушный Парад Победы — видео

Получить короткую ссылку
555 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200504/14056615/V-Moskve-otrepetirovali-vozdushnyy-Parad-Pobedy--video.html

В столице России прошла репетиция воздушной части Парада Победы. Над городом пролетели более 70 боевых самолетов и вертолетов.

В прошлом году Министерство обороны РФ отменило авиапарад в Москве из-за сложных погодных условий. В этом году из-за пандемии коронавируса была отменена наземная часть Парада Победы 9 Мая на Красной площади. Поэтому теперь вся надежда — на авиацию.

Парад, вольно: Путин отложил торжества в честь Дня Победы из-за эпидемии

Сегодня москвичи могли увидеть в пасмурном небе десятки боевых вертолетов и самолетов, в том числе новейшие истребители Су-57, транспортник Ил-76 и бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Как прошла репетиция, смотрите в видео.

По теме

Сила и мощь: репетиция авиапарада ко Дню Победы в Москве — фотолента
Теги:
Россия, Москва, авиация, День Победы, Парад Победы



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. В центре: один из куполов Покровского собора.
Сила и мощь: репетиция авиапарада ко Дню Победы в Москве — фотолента
Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Москве
В Москве отрепетировали воздушный Парад Победы — видео
Текстильная промышленность во время эпидемии коронавируса
В борьбе с вирусом и кризисом: ситуация в текстильной промышленности



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться