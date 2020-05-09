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Акция "Бессмертный полк" в онлайн-формате

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (247)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200509/14091716/Aktsiya-Bessmertnyy-polk-v-onlayn-formate.html
Акция "Бессмертный полк" в онлайн-формате
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит традиционная ежегодная акция памяти "Бессмертный полк". Из-за эпидемии коронавируса в этот раз мероприятие организовано в онлай-режиме.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=2874085&type=mp4
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PT122M42S
2020-05-09T10:01Z

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит традиционная ежегодная акция памяти "Бессмертный полк". Из-за эпидемии коронавируса в этот раз мероприятие организовано в онлай-режиме.

Акция собрала несколько миллионов заявок по всему миру. Любой желающий может отправить данные о своем герое войны и он пройдет в виртуальном строю в честь 9 Мая.

© Sputnik / Владимир Трефилов
"Бессмертный полк — онлайн": виртуальное шествие будет идти до последней заявки
Онлайн-шествие стартовало в 11.00 по времени Петропавловска-Камчатского, другие регионы будут подключаться в тот же час по местному времени. Организаторы акции заверили, что все поданные обращения будут зарегистрированы и виртуальный парад героев пройдет до последнего солдата.

Трансляция шествия организована на сайте "Бессмертного полка", а также на медиафасадах и видеоэкранах в городах. прямые включения с шествия будут регулярно проводиться на телевидении.

Смотрите прямую транслцию акции на сайте Sputnik.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (247)
Теги:
Акция "Бессмертный полк", День Победы



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