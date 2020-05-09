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Акция "Бессмертный полк" в онлайн-формате
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит традиционная ежегодная акция памяти "Бессмертный полк". Из-за эпидемии коронавируса в этот раз мероприятие организовано в онлай-режиме.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=2874085&type=mp4
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2020-05-09T10:01Z
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит традиционная ежегодная акция памяти "Бессмертный полк". Из-за эпидемии коронавируса в этот раз мероприятие организовано в онлай-режиме.
Акция собрала несколько миллионов заявок по всему миру. Любой желающий может отправить данные о своем герое войны и он пройдет в виртуальном строю в честь 9 Мая.
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Sputnik / Владимир Трефилов
Онлайн-шествие стартовало в 11.00 по времени Петропавловска-Камчатского, другие регионы будут подключаться в тот же час по местному времени. Организаторы акции заверили, что все поданные обращения будут зарегистрированы и виртуальный парад героев пройдет до последнего солдата.
Трансляция шествия организована на сайте "Бессмертного полка", а также на медиафасадах и видеоэкранах в городах. прямые включения с шествия будут регулярно проводиться на телевидении.
Смотрите прямую транслцию акции на сайте Sputnik.