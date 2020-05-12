Призрачные танцы: диджей снял видеоклип о жизни Ташкента на карантине

В ролях: актриса театра "Ильхом" Зилола Рузиева, хореограф Холида Ахмедова и Алина Цимерман — управляющий партнер "Чайкоф" и актриса театра "Ильхом".

Все больше музыкантов вдохновляются жизнью во время карантина и снимают свои видеоклипы на эту тему.

Так, ташкентский диджей Roger Gunn (Flextra) выпустил такой клип. Он выступил автором сценария и режиссером, а оператором и монтажером - Тим Елисеев.

Основная идея клипа заключается в том, что три героини сидят дома и по-своему сходят с ума, а их душа рвется за пределы четырех стен. Их желания отображаются призрачными танцами на улицах безлюдного Ташкента.

В ролях: актриса театра "Ильхом" Зилола Рузиева, хореограф Холида Ахмедова и Алина Цимерман — управляющий партнер "Чайкоф" и актриса театра "Ильхом".

Ташкентская группа на карантине записала кавер на Bad Guy - видео >>

Напомним, ранее известная ташкентская группа под названием Cover Stars записала кавер на один из самых популярных треков прошлого года Bad Guy Билли Айлиш.

На видео каждый участник играет свою партию из дома.

Смотрите видео!