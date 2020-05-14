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В парке Минобороны РФ под Москвой развернули госпиталь для больных COVID-19

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200514/14135533/Pod-Moskvoy-v-parke-Minoborony-RF-razvernuli-gospital-dlya-bolnykh-COVID-19.html

В Московской области на базе Конгрессно-выставочного центра Минобороны России "Патриот" открылась временная больница для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Медицинский центр позволяет разместить в стационаре 1 420 человек. Всего госпиталь состоит из четырех блоков, каждый из них рассчитан на 400 коек.

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Три блока предназначены для выздоравливающих пациентов, а в четвертом будут оказывать помощь людям со средней и тяжелой формой болезни.

Напомним: власти Москвы и Московской области активно строят временные госпитали для долечивания заболевших COVID-19. Под медучреждение были переобрудованы территории парков, стадионов и выставочных комплексов.

На территории Москвы таких временных пунктов строится как минимум шесть: на ВДНХ, в экспоцентре на Красной Пресне, ледовом дворце "Крылатское", выставочном центре "Сокольники", АТЦ "Москва" на Каширском шоссе и в "Крокус Экспо" в Подмосковье.

По последним данным, в Подмосковье общее число случаев инфицирования COVID-19 достигло 24,5 тысячи человек, скончались 200 человек, выздоровели — почти 2 тысячи.

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В Москве ситуация следующая: количество выявленных случаев заболевания превысило 130 тысяч, жертвами пандемии стали почти 1,3 тысячи жителей столицы, вылечились — более 23 тысяч.

Теги:
Минобороны РФ, коронавирус, Россия, Московская область, больница



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