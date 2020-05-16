Долгожданное возвращение: пятый чартер с узбекистанцами прибыл в Ташкент

Узбекистан с 11 мая начал вывоз своих граждан из других стран. На 16 мая выполнено уже пять авиарейсов. На этот раз борт доставил в Ташкент две группы узбекистанцев – из Сингапура и Малайзии. Всего на борту было 237 пассажиров.

У трапа самолета прибывших встречают медики и специалисты санитарной службы. Они у всех измеряют температуру, проводят дезинфекцию и при необходимости первичный осмотр. Все граждане направляются на профилактический двухнедельный карантин в специальный центр временного размещения в Уртачирчикский район Ташкентской области.

Расписание рейсов сформировано пока до 24 мая. Их наполнением занимаются сотрудники дипломатических миссий в странах, которые составляют списки на основе поступивших заявок. В первую очередь на родину доставляются пожилые люди, инвалиды или имеющие тяжелые заболевания, беременные женщины и пассажиры с детьми. При посольствах и консульствах организованы горячие линии, по которым можно получить всю необходимую информацию о возможности вернуться в Узбекистан.