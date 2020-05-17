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Опубликованы кадры допроса лиц, пытавшихся осквернить акцию "Бессмертный полк"

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YouTube / Следственный комитет РФ
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200517/14149868/Opublikovany-kadry-doprosa-lits-pytavshikhsya-oskvernit-aktsiyu-Bessmertnyy-polk.html

Следственный комитет РФ продолжает проводить следственные действия в отношении граждан, которые в день Победы разместили на сайтах онлайн-акции "Бессмертный полк" фотографии нацистских преступников.

Правоохранителям удалось быстро установить личности злоумышленников. Ими оказались жители Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска.

Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Онлайн-акцию "Бессмертный полк" пытались осквернить — данные переданы в СК РФ

Отмечается, что в отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье "Реабилитации нацизма" (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).

В домах злоумышленников были проведены обыски. Следователи нашли и изъяли материалы и компьютерную технику, которая говорит о том, что данные лица "состояли в одних сообществах в социальных сетях".

Кроме того, по данным СК РФ, некоторые из подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности.

Среди причастных к реабилитации нацизма есть лица, размещавшие фотографии нацистских преступников с территории иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии.

Кадры следствия смотрите в видеосюжете.

Теги:
подозреваемые, Бессмертный полк, Следственный комитет РФ



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